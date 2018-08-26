أبوظبي تستضيف المؤتمر الإقليمي للتمريض الشهر المقبل

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

تستضيف أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة المؤتمر الإقليمي الأول لمجلس التمريض الدولي، الذي يقام تحت شعار «الممرضون: صوت قيادي»، خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر المقبل.

ويسلط المؤتمر الضوء على دور مجلس التمريض الدولي في مجالات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وأحدث ممارسات التمريض المستندة إلى الدليل العلمي وكل أنواع الرعاية والنماذج المبتكرة في رعاية المرضى. ويشارك في المؤتمر- الذي يحتضنه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» - جمعية التمريض الإماراتية ومؤتمر صحة الدولي للتمريض والقبالة والمهن الصحية المساندة بدعم من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وتعد هذه المرة الأولى التي ينظم فيها هذا المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المتوقع استقطاب أكثر من 1000 مشارك على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت عائشة المهري مديرة إدارة التمريض والطب المساند في شركة صحة ورئيسة مجلس إدارة جمعية التمريض الإماراتية أهمية المؤتمر في ضوء الحاجة الملحة إلى تعزيز قيمة وثقافة التمريض في المجتمع المحلي وتوفير الفرص للخبرات المحلية.

من جهته أشار الدكتور أنور سلام المدير التنفيذي للشؤون الطبية والفنية في شركة صحة إلى أن هذا المؤتمر يأتي منسجماً مع الخطة الاستراتيجية لحكومة أبوظبي 2030 في توفير حياة صحية وخدمات وقائية وعلاجية بمستويات عالمية، لافتاً إلى الدور الجوهري للتمريض في المنظومة الصحية باعتباره القلب النابض لأي مؤسسة صحية ومحور رعاية المريض.

واعتبرت سماح محمود رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر أن هذا المؤتمر يزود العاملين في قطاع التمريض في الدولة بمنصة تفاعلية متكاملة للتواصل المهني بينهم والتعليم المستمر، ويعزز دورهم الحيوي في قطاع الرعاية الصحية ويدعم مكانتهم وصورتهم المهنية بين فئات المجتمع.