«الفجيرة الخيرية» توزّع لحوم الأضاحي على 2700 أسرة

المصدر: ■ الفجيرة - وام

نفذت «جمعية الفجيرة الخيرية» مشروع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي في جميع مناطق إمارة الفجيرة، وشمل أكبر عدد من الأسر المتعففة والأيتام والأرامل والفئات المحتاجة.

وقال علي بن عباد العبدولي مدير عام الجمعية: إن عدد المستفيدين من لحوم الأضاحي لهذا العام بلغ 2700 أسرة، مؤكداً حرص الجمعية على توفير لحوم أضاح مطابقة للضوابط الشرعية خالية من العيوب والأمراض تعظيماً لشعيرة الأضحية، وذلك بالتعاون مع إدارة المقاصب ببلدية الفجيرة.

وأشار إلى أن توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة في بيوتها يتم عبر لجان التوزيع في مدن ومناطق إمارة الفجيرة عن طريق سيارات الجمعية المجهزة لهذا الغرض، وأشاد بثقة المحسنين وإقبالهم على شراء الأضاحي من جمعية الفجيرة الخيرية وتوكيلها بالذبح والتوزيع عنهم.

على صعيد متصل وزعت جمعية الفجيرة الخيرية 4000 وجبة إفطار خفيفة على المصلين بعد صلاة العيد في المصليات الرئيسية في إمارة الفجيرة شملت الفجيرة ومربح وقدفع ودبا.

وقال علي بن عباد: إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات عام زايد الخير بتوجيهات سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية، من منطلق الحرص على التواصل والتراحم بين فئات المجتمع في هذه الأيام المباركة.