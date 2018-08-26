شرطة أبوظبي تعزّز قيم النزاهة الوظيفية والإيجابية

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد الطاقم التعليمي والإداري في مدرسة قادة المستقبل الدولية الخاصة من ورشة حوارية، نظمتها شرطة أبوظبي بمقر المدرسة في بني ياس، حول النزاهة الوظيفية، وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.

وتحدّث في المحاضرة، الرائد محمد حمدان الكعبي، من إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة، عن أهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ الشفافية والأمانة والمسؤولية في المؤسسات، كما تناول مفهوم الفساد الإداري، وأسبابه، وطرق الوقاية منه، ضمن تعزيز جهود الوقاية من الجريمة، ودعم مقومات الأمن والاستقرار.

وأكد أن ورش العمل ومحاضرات التوعية، تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تكثيف التوعية الوقائية لجميع الجهات وقطاعات المجتمع المختلفة.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على المال العام، والبعد عن التكّسب غير المشروع، وعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية، وعدم التهاون في تطبيق القوانين.

وذكرت منسقة الورشة، خديجة المعمري، مديرة فرع العلاقات والتوعية في إدارة مكافحة الفساد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت قوانين تكافح الفساد، كما أوجدت قنوات رسمية للإبلاغ عمّا يسيء للوظيفة العامة أو المال العام أو أي سلوكيات قد تضر بالمجتمع ومؤسساته، بما يحقق الريادة في مسيرة العمل الشرطي والأمني.

وتطرّقت إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع لتعزيز الصورة الحضارية لمجتمعنا، عبر التواصل مع خدمة «أمان»، التي تتيح للجمهور تمرير المعلومات الأمنية حول أي شكوك تفيد في تعزيز الجهود الأمنية، عبر الهاتف 8002626 أو إرسال الرسائل النصية القصيرة 2828 أو مراسلة البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae.