«دورية حلوى العيد» لتهنئة الجمهور في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

عززت القيادة العامة لشرطة عجمان قربها من الجمهور بتقديم تهنئتها بحلول عيد الأضحى المبارك بصورة فريدة وأسلوب جديد يبعث السرور في نفوس أفراد المجتمع وخصوصاً الأطفال، من خلال تنفيذ مبادرة «دورية حلوى العيد».

وقال الرائد د. محمد السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية إن تنفيذ مبادرة «دورية حلوى العيد» جاء من حرص شرطة عجمان على مشاركة الجمهور فرحة العيد وتهنئتهم بهذه المناسبة العظيمة بأسلوب جديد وصورة تبهر الجمهور وتجلب أنظارهم، حيث تم توزيع الحلوى بإلصاقها على جوانب دورية الشرطة المجتمعية وإيقافها أمام مصلى العيد، ليأخذ منها الأطفال والمصلون الحلوى لتكون العيدية الأولى لهم بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وتدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم.

هذا وأوصل رئيس قسم الشرطة المجتمعية التهنئة بعيد الأضحى المبارك لحكام دولة الإمارات وشيوخها وللجمهور وجميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه والمقيمين على أرض دولة الإمارات، مضيفاً إن الشرطة جزء من المجتمع ورؤيتها تتمثل بتحقيق أمن وسلامة المجتمع، وإسعادهم ضمن مسؤوليتها المجتمعية كقيمة أساسية من قيمها، ولتحقيق ذلك تبذل شرطة عجمان كل جهودها لتعزيز الأمن ومد يد العون والمشاركة في المبادرات الخيرية والإنسانية التي تستظل بها أهداف سامية.