«شباب عجمان».. تحفيز للمساهمة في البناء والتنمية

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة أحمد

استضاف مركز شباب عجمان خلال الصيف الحالي 8 أنشطة وبرامج استهدفت أعمار الطلبة كافة، واستفاد منها 1437 طالباً وطالبة، ووجدت الفعاليات التفاعل من الطلبة وأولياء الأمور حيث شارك الطلبة في عدد من الأنشطة الصيفية التي حولت المركز إلى شعلة من الأنشطة الشبابية خلال فترتي الصباح والمساء، كما أصبح المركز ملتقى للشباب لاستثمار أوقات الفراغ ولتنمية المهارات، وجاء تنظيم هذه البرامج بهدف شحذ همم الشباب وتطويرهم وبناء الفكر السليم وإعدادهم للانخراط في خدمة الوطن من خلال مبادرات وبرامج تحفز الشباب للمساهمة في دفع عجلة التطور والنمو في الدولة وشحذ همم الشباب لترجمة طموحات القيادة الرشيدة والمشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.

استثمار وقت الفراغ

وقال أحمد الرئيسي، مدير مركز شباب عجمان: شهد الصيف الحالي تنظيم العديد من الفعاليات الشبابية التي ترمي إلى استثمار أوقات الفراغ، ونعمل في مركز الشباب على أن نكون الحاضنة الأولى للشباب وأن نخرج من إطار البرامج التقليدية، لافتاً إلى أن الدولة الآن بحاجة إلى نوع آخر من البرامج التي تواكب التطور الكبير الذي وصلت إليه في ظل القيادة الرشيدة التي تطمح دائماً إلى المركز الأول في جميع المجالات.

أنشطة

كما نظم المركز أنشطة متنوعة أبرزها مبادرة المبرمج الإماراتي وذلك بالتعاون مع صندوق الوطن واستضافتها كلية المدينة الجامعية ووجدت المبادرة الدعم والمتابعة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وشارك خلالها 200 طالب وطالبة من المواطنين تراوحت أعمارهم من السابعة إلى الرابعة عشرة ووجدت المبادرة نجاحاً كبيراً وصدى لدى أولياء أمور الطلبة والتزامهم حضور أولادهم من أجل تنمية مهاراتهم في مجال البرمجة وتمكينهم من التعرف على فنون التكنولوجيا وبهدف إيجاد جيل من المواطنين يسهمون في رسم المستقبل التقني في الدولة.

وذكر الرئيسي أن المركز نجح في استضافة فعاليات الدورة التاسعة عشرة لشرطة المستقبل والتي نظمتها القيادة العامة لشرطة عجمان وذلك بمشاركة 300 طالب على مدار شهر حيث انتظم الطلبة في برامج التدريب العسكري والرياضي وكانت دورة متميزة من حيث المشاركة والحضور وتفاعل الطلبة مع الأنشطة، كما نجحت الدورة في غرس قيم الولاء والانتماء إلى الوطن والقيادة الرشيدة وحماية الجيل الجديد من الأخطار المختلفة وتزويدهم الجرعات الأمنية وتأهيلهم ليكونوا حماة للوطن في مستقبل مشرق ينتظر عطاءهم.

40 منتسباً

كما أشار إلى أهمية دراسة البرامج التي تقدم للشباب واختيار الفئة العمرية بعناية لافتاً إلى تنظيم مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب وبالتعاون مع مركز الشباب المخيم الصيفي للشباب وبمشاركة 40 منتسباً من الفئة العمرية الخامسة عشرة إلى العشرين عاماً حيث تم اختيار المواضيع التي تهم الشباب في هذه الفئة وذلك بتنظيم ورش عمل تناولت مكافحة المخاطر وفنون حل المشكلات ومحاضرات في الإدارة المالية ومهارات التواصل.

ريادة الأعمال

واستضاف مركز الشباب مبادرة «ريادة» وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة حيث تم تنظيم ورشة عمل حول ريادة الأعمال بحضور أكثر من 50 مشاركاً للتعرف على مواصفات رائد الأعمال وخطوات النجاح في تنفيذ المشاريع الخاصة ومدى توجه حكومة الإمارات إلى دعم القطاع الاقتصادي وتحفيز الشباب لدخول عالم ريادة الأعمال.