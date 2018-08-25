«كهرباء دبي» راعياً حصرياً للمنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية 2018

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها للمنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2018 الذي تنظمه الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث ستكون الهيئة الراعي الحصري لدورة عام 2018 التي ستعقد خلال الفترة من 2-3 أكتوبر المقبل، في فندق روضة المروج ـ دبي.

ويعدّ المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من أكبر المنصات المتخصصة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي، ويستقطب في كل دورة له نخبة من المتخصصين والمهتمين من شتى أنحاء العالم. وسيتمحور المنتدى هذا العام على موضوع «قيادة الابتكار من خلال أهداف التنمية المستدامة» لتسليط الضوء على أسس ومفاهيم وأفضل ممارسات الاستدامة التي تتضمن استمرارية فعالية المؤسسات عن طريق مواكبة المتقلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تنسجم مشاركتنا في رعاية المنتدى مع رؤية قيادتنا الرشيدة وأهداف رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وغيرها من الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية التي تهدف للمحافظة على الموارد الطبيعية، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة، وتطبيق خطط التنمية الخضراء، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030».

وأضاف: «تشكل هذه الرؤى والاستراتيجيات أساساً لإطلاق مبادراتنا وبرامجنا ومشاريعنا الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تنسجم رؤيتنا بأن نكون مؤسسة مُستدامة مبتكرة على مستوى عالمي مع تطلعات وطموحات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 الـ17 التي نسهم بشكل أساسي في تحقيقها من خلال مواءمتها مع خطط عملنا.

وتسهم الهيئة بشكل أساسي في تحقيق هذه الأهداف، التي تشمل ضمان توافر المياه للجميع، والحصول على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتشجيع الابتكار، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره».

رؤية

واختتم الطاير: «سنستعرض خلال المنتدى رؤيتنا الشاملة للاستدامة أمام جمهور من أصحاب الخبرة والاختصاص من جميع أنحاء العالم، حيث نلتزم ضمن سياستنا بخدمة المجتمع، ونتبنى استراتيجية هدفها ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعيّة، عبر التركيز المستمر على مفاهيم العطاء والتضامن والتكافل بين موظفينا ومتعاملينا. وتتضمن خطتنا الاستراتيجية المجتمعية السنوية عدة برامج ومبادرات، بالإضافة إلى قيامنا بدعم النشاطات الإنسانية والخيرية على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي، حيث نعتبر هذه النشاطات جزءاً لا يتجزأ من دورنا كمؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً».

تشجيع

يشجع المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الأجيال الشابة على القيام بأدوار مهمة للمشاركة في مواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويقام على هامش المنتدى حفل لتكريم الفائزين بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية التي تعد الأولى من نوعها في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة على مستوى الوطن العربي.