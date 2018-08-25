«التغير المناخي»: نعمل لضم خدمات التعليم والصحة إلى بطاقة موروثنا

المصدر: ■ دبي - سعيد الوشاحي

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها تعمل على توقيع شراكات جديدة لإضافة خصومات جديدة على بطاقة موروثنا في مجالات التعليم والصحة والنقل وذلك تلبية لمقترحات المستفيدين من المزارعين والصيادين التي تقدموا بها خلال الاستبيان الذي وزعته الوزارة لقياس مدى رضا المستفيدين عن الخصومات المتوفرة ولرصد مقترحاتهم.

وأوضحت الوزارة أن نحو 25 ألف صياد ومزارع مسجلون في قاعدة بيانات الوزارة بواقع 15032 مزارعاً و9105 صيادين يمكنهم الحصول على بطاقة موروثنا التي تقدم خصومات من 90 مؤسسة وشركة خاصة في مختلف المجالات، وتقدم خصومات تصل إلى 50% على منتجات وسلع أساسية بالنسبة لهذه الفئة.

وأشارت الوزارة إلى أن بطاقة «موروثنا» تحظى باهتمام العديد من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، حيث شهدت المرحلة الأولى مشاركة ما يقارب 90 شركة من مختلف القطاعات التي تتضمن الزراعة ومستلزماتها، ومصانع القوارب وأدوات الصيد، والضيافة، والرعاية الصحية، والأثاث والمفروشات، والعقارات، والتجارة العامة، والسيارات.

وإيماناً منها بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات، شددت الوزارة على تعزيز شراكاتها القائمة مع القطاع الخاص، وعلى اهتمامها بإقامة المزيد من الشراكات، حيث يجري التفاوض مع عدد من الشركات في مختلف المجالات.

وأكدت الوزارة حرصها على استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات بهدف تفعيل دور المبادرة لزيادة مجالات الاستفادة وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة وحصرية من الامتيازات والخصومات وتوفير متطلبات الصيد والزراعة وأفضل المستويات الخدمية لتلبية الاحتياجات المختلفة للصيادين والمزارعين، وتشجيعهم على ممارسة هذه المهن والحرف التي ورثوها عن الآباء والأجداد وتعد أحد الروافد الاقتصادية في الدولة.

أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها خصصت على موقعها الإلكتروني رابط لاستقبال ملاحظات ومقترحات الجمهور لضمان تحقيق أعلى معايير الاستفادة من الخصومات والامتيازات المتاحة، ودراسة المقترحات التي يتقدمون بها وتحليلها ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية للحصول على الخصومات، لافتة إلى أن يمكن للصيادين والمزارعين الحصول على بطاقة موروثنا عن طريق التسجيل الموقع الإلكتروني للوزارة وتعبئة الاستمارة المخصصة ومن ثم تحديد مكان استلام البطاقة أو عن طريق جمعيات الصيادين في كل إمارة.