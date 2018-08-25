نقص فيتامين «د» في الإمارات يتجاوز المعدل العالمي

المصدر: Ⅶدبي ـ عماد عبد الحميد

الشمس الساطعة التي يمتاز بها طقس الإمارات على مدار العام، والأسماك الطازجة الوفيرة في مياه الخليج العربي، ميزتان صحيتان لم تجديا نفعاً للوقاية من نقص فيتامين (د)، فغالبية التقارير المحلية تفيد بأن نسبة المصابين بهذا الداء من المواطنين والمقيمين تتعدى 82%، بينهم 63% يعانون من النقص الخطير، وثلاثة أرباع هؤلاء هم من المواطنين حسب إحصائيات مستشفى دبي، وهي نسبة تفوق دولاً عدة. ويزيد استهلاك صحة دبي وحدها من فيتامين «د» على أكثر من 1.5 مليون حبة سنوياً، وسط توقعات أن يتجاوز استهلاك الدولة 7 ملايين حبة سنوياً.