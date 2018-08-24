632 رأساً من المواشي استقبلها مقصب عجمان ثاني أيام العيد

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

استقبل مقصب عجمان المركزي، خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، 632 رأساً من الأبقار والأغنام والجمال، وذلك تحت إشراف الفريق الفني يترأسه المهندس عبدالله التميمي مدير إدارة الصحة العامة بالإنابة، وعضوية عذراء بن ركاض رئيس قسم الرقابة البيطرية والأطباء البيطريين، بالإشراف والمتابعة لسير عمل المقصب على مدار يوم أمس.

وذكرت الدائرة أن العمل داخل المقصب يسير على قدم وساق وبالطاقة القصوى للمسلخ من السابعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة مساء، مع توفير الأيدي العاملة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور والعمل من أجل راحتهم مع السرعة في إنجاز عملية الذبح.

معايير

وتواجد فريق فني من الأطباء البيطريين لفحص الأضاحي قبل وبعد وأثناء الذبح حسب المعايير الصحية العالمية ليتم التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وذكرت الدائرة بانه خلال اليوم الثاني تم استقبال عدد 400 رأس من الخراف وعدد 215 رأساً من الماعز كما تم استقبال عدد 6 أبقار وواحد من الجمال.

طاقة استيعابية

ولفتت الدائرة إلى أنه بلغ عدد إجمالي الأضاحي التي استقبلها المسلخ خلال يومي العيد 1364، كما تمت عملية ذبح الحيوانات الكبيرة من الأبقار والجمال بطاقة استيعابية وصلت إلى 100 رأس في اليوم، علماً بأن المقصب مجهز بخط تعليق للذبائح نصف آلي، يتم من خلاله ضبط عمليات الذبح ومراحل السلخ والكشف وتجهيز الذبيحة قبل وصولها إلى المرحلة النهائية للتسليم من خلال المكائن الكهربائية الحديثة.