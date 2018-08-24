حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: Ⅶالفجيرة- وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه في الرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالي.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل، وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية.

كما تقبل سموه التهاني من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة ووجهاء القبائل والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين توافدوا على قصر سموه للإعراب عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية، على حكومة وشعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد بالفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.