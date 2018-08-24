فنون قتالية تحفّز نشاط الأطفال في حديقة الإمارات للحيوانات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

يقدم المخيم الصيفي الخاص بمنتجع وحديقة الإمارات للحيوانات، العديد من الأنشطة التي تجمع ما بين العلم والتسلية، وقد بدأت هذه الوجهة السياحية بتنظيم دورات في رياضة الآيكيدو، والفنون القتالية مسلطة الضوء على أهمية الفنون القتالية، ضمن برنامج فريد من نوعه من شأنه تشجيع الأطفال على ريادة نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وقد أوضحت إدارة الحديقة أن هذه الدورات متاحة للأطفال من عمر 4 سنوات إلى 14 سنة، وستقام في قاعة القرية التراثية في منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، ويتعلم خلالها الأطفال تقنيات الدفاع عن النفس، مع التركيز على التوازن وكيفية التصرف في المواقف الحرجة، وسيتم ذلك تحت إشراف مدرب محترف، ولا تقتصر الأنشطة على تعليم الأطفال كيفية الدفاع عن أنفسهم فحسب، وإنما تمنحهم تمريناً شاملاً لكل أجزاء الجسم، وتعمل على تعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية.

وقالت نعيمة المحمودي، مديرة التسويق لدى منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات: «يهدف مخيمنا الصيفي لإشغال الأطفال بما هو نافع خلال العطلة الصيفية، ويمنحهم الفرصة للتفاعل مع الأطفال الآخرين، ويسهم في تنمية ثقتهم بأنفسهم، معززاً مفاهيم التربية والاحترام والمواقف الإيجابية لديهم».