12 وجهة ترفيهية في رأس الخيمة خلال العيد

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

تقدم إمارة رأس الخيمة العديد من الخيارات السياحية لعطلة عيد الأضحى المبارك بين الوجهات السياحية الترفيهية الغنية بالمغامرات والرحلات المميزة في الهواء الطلق والأنشطة الفندقية، التي توفّر العديد من الخيارات أمام العائلات الراغبة بقضاء أوقاتها بين الاستجمام والاستمتاع بالطبيعة البكر في المناطق الجبلية والشاطئية والمسطحات الخضراء التي تنافس مواقع الألعاب بالمراكز التجارية.

وتقدم قمة جبل جيس الأعلى في دولة الإمارات مزيجاً من الوجهات الترفيهية، حيث القمة الجبلية والمشاهد الطبيعية عبر الاستراحات الممتدة على الطريق الجبلي لأكثر من 36 كيلومتراً، التي حرصت الجهات المعنية في رأس الخيمة على إضاءتها باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة لتوفير الأجواء العائلية الآمنة خلال فترة الليل، فيما توفر منصة المشاهدة إطلالة ساحرة على الواجهة البحرية لمياه الخليج العربي.

وادي شوكة

وتشتهر المناطق الجنوبية في إمارة رأس الخيمة بهطول الأمطار صيفاً وشتاءً، حيث لا تنقطع المياه عن مناطق السدود، التي ساهمت في انتشار المسطحات الخضراء والمزارع الملاصقة للقلاع الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين وتشكل تاريخاً غنياً بالأصالة، إضافة لحديقة سد وادي شوكة المفتوحة التي برزت خلال الفترة الماضية كمنتج سياحي جديد صديق للبيئة، وتشكل الحديقة المحيطة والبنية السياحية لبحيرة السد مقصداً سياحياً للعائلات للتخييم طوال العام، بفضل جمال طبيعة المنطقة الخلّابة وخصوصيتها الفريدة ومميزات موقعها الجغرافي الحيوي، وانتشار الطيور على ضفاف بحيرة السد.

حديقة الحيوانات

وتضم أول حديقة حيوانات برأس الخيمة والمناطق الشمالية للدولة، أنواعاً مختلفة من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، منها الأسود البيضاء والفهد الأسود «ملك الأمازون» والنمر السيبيري «الذهبي»، وتتيح للزوار رؤية الحيوانات في حظائر مع وضع لمسات جمالية لتزيين الأقفاص برسوم ثلاثية الأبعاد؛ لإعطاء الزائر البعد الجمالي وإحساسه بأنه يشاهد الحيوان في موطنه الأصلي، وتضم نادي تدريب الفروسية، ومدينة ألعاب، ومسرحاً للأطفال، إضافة إلى الخدمات والمطاعم.

حديقة صقر

كما توفر فعاليات حديقة صقر أجواءً عائلية متكاملة، حيث تحرص دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة المعنية بإدارة الحديقة على منع دخول الشباب إلى الحديقة خلال العطلات لتوفير الأجواء المريحة للعائلات للاستمتاع بالمساحات الخضراء ومعالم الحديقة التي تضم مناطق الألعاب الترفيهية التي تضم مجموعة من الألعاب الإلكترونية والرياضية التي تم تصميمها وفقاً لأعلى معايير الأمان العالمية، مع تخصيص مواقع للشواء داخل الحديقة.

كورنيش القواسم

وتعد منطقة كورنيش القواسم الوجهة الأولى للعائلات خلال الفترة الليلية مع اكتمال عمليات التطوير للمسطحات الخضراء وانتشار المطاعم والكافيتريات على الوجهة البحرية لمنطقة الخور التي تحتضن أشجار القرم والطيور المهاجرة، إضافة لإنجاز مشاريع البنية التحتية لضمان وصول أصحاب الهمم إلى المقاعد والمسطحات الخضراء، وزيادة عدد مواقف المركبات للمنطقة الممتدة لأكثر من ثلاثة كيلومترات والمطلة على مناطق المقاهي.

معالم أثرية

ومن أبرز المواقع السياحية التراثية في إمارة رأس الخيمة، يعرض بين جنباته التاريخ القديم للمنطقة من خلال التحف الأثرية والمعالم التي تعود لعصور قديمة مختلفة، والآثار التي يعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، إضافة للعصور الإسلامية.

وتعطي مواقع القلاع والحصون في إمارة رأس الخيمة، الفرصة لزائريها للتعرّف عن كثب إلى تراث وتاريخ دولة الإمارات، حيث تضم الإمارة أكثر من 18 قلعة وحصناً، أشهرها قصر الزباء وقلعة ضاية وقبور أم النار ذات التاريخ الممتد للقرن السادس عشر، حيث تعكس تلك المواقع ثقافة وتاريخ الأجداد.

ينابيع خت الكبريتية

كما تعد منطقة خت في رأس الخيمة من أبرز المواقع السياحية في الإمارة، التي تتمتع بطبيعة جبلية ساحرة خلّابة، اكتسبت شهرتها من ينابيع المياه الكبريتية الساخنة التي تملأ أحواض الجاكوزي التراثية من باطن الأرض لتميزها عن غيرها من مناطق الدولة، حيث تتوافد إليها العائلات والسياح للاستمتاع بالمياه الساخنة للاستفادة منها في العلاج الثنائي الذي يجمع بين الترفيه والاستجمام والاستشفاء من أمراض الروماتيزم.

جبل جيس

وتعتبر قمة جبل جيس الوجهة الأولى للعائلات والسياح على مدار العام، خاصة مع افتتاح أطول مسار انزلاقي في العالم على ارتفاع 1600 متر عن سطح البحر، الذي يوفر مشاهد لمساكن الأجداد الجبلية القديمة، التي لا يراها إلا من يخوض تلك التجربة بسرعة طيران تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة بطول 2.83 كيلومتر، حيث يجري حالياً تنفيذ مشروع جديد لافتتاح المرحلة الثانية من المسار مع نهاية العام الجاري بإضافة كابل جديد تمنح العائلات خوض التجربة في دفعة واحدة.

منصة المشاهدة

وتوفر «منصة المشاهدة» بالقرب من قمة جبل جيس على ارتفاع نحو 1300 متر عن سطح البحر إطلالة خلّابة للزائرين على سلسلة جبال الحجر التي تحتضن أشعة الشمس مع إضافة المنظار الذي يمنح المشاهد إطلالة بانورامية رائعة على الوديان والسهول الشاسعة وصولاً إلى مدينة دبي وامتداد ساحل خصب بسلطنة عُمان والاستماع بالوجهة البحرية للخليج العربي، إضافة لمناطق المطاعم ومواقف المركبات الخاصة بالمنصة.

آيس لاند

كما تعتبر الحديقة المائية آيس لاند إحدى أجمل وجهات السياحة في إمارة رأس الخيمة، حيث توفر المتعة للعائلات الباحثين عن المرح والمغامرات، إضافة إلى احتوائها على أحدث المرافق المتطورة التي تجعلها من أهم الوجهات الترفيهية خلال عطلة العيد، وتضم الحديقة أطول منحدرات مائية انزلاقية سريعة، وحلبة «روك هوبرز دين» المجهزة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة المسرحية، فيما تشكل المنطقة المخصصة للأطفال وأحواض السباحة الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية إلى العاشرة مرتعاً للهو وملاذاً للانزلاق المحبب لهم، إضافة للشاليهات الخاصة بالعائلات على الواجهة البحرية.

فنادق ومنتجعات

وتوفر الفنادق والمنتجات المنتشرة على امتداد الواجهة البحرية لإمارة رأس الخيمة، العديد من باقات الأسعار التنافسية لنزلائها، إضافة للأنشطة والرياضات المائية لكافة المستويات، وعروض ممارسة رياضة الغوص وركوب القوارب الشراعية والتزلج على الماء والدراجات المائية والتزلج المائي بالمظلة وصيد السمك وغيرها الكثير، وتمثل الواجهة البحرية للشواطئ البكر.

ألعاب ترفيهية

ودخلت مناطق الألعاب والترفيه في المراكز التجارية برأس الخيمة، منافسة جديدة مع افتتاح مركز «تريدوم» الترفيهي في مركز المنار مول كأول وأكبر منطقة ألعاب من نوعها داخل مراكز التسوق في الشرق الأوسط، وتضم العديد من الألعاب والساحات الخاصة لجميع الأعمار، إضافة إلى الساحة الترفيهية المطاطية التي تتسع لـ600 طفل من محبي رياضات التسلق، وأعلى برج للسقوط السريع بارتفاع 130 قدماً، فيما تطرح مناطق الألعاب الأخرى في مركزي النعيم مول بمنطقة الظيت والحمرا مول عروضاً ترويجية يوم الاثنين من كل أسبوع بتخفيض سعر اللعبة إلى درهم واحد مقارنة بأسعارها على مدار الأسبوع.

رحلات

تشكل رحلات السفاري في إمارة رأس الخيمة، مغامرة ممتعة لجميع أفراد العائلة توفرها القيادة على سطح الكثبان الرملية تقدمها المنتجعات الفندقية بتقديم تجربة أجواء التخييم البدوية الصحراوية التي تحيطها حيوانات الغزلان والجمال والمناظر الطبيعية الخلّابة ضمن أهم المحميات برأس الخيمة.