شاطئ عجمان يجذب العائلات والزوار خلال العيد

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

استقطب شاطئ عجمان على امتداد المسافة بين فندق كمبينسكي وصولا إلى الدوار الفاصل بين إمارتي الشارقة وعجمان العديد من الزوار والأهالي احتفالا بعيد الأضحى المبارك وتجمع الناس على شكل حلقات في جو من المرح. كما تجمع الزوار حول مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي والمتاجر، إضافة لتوجه الناس ألي العديد من المطاعم التقليدية التي تفتح أبوابها على إطلالة الشاطئ.

وجذب شاطئ عجمان الزوار خلال أيام عطلة العيد حيث أصبح قبلة للقاصدين للتنزه والاستمتاع بأجواء البحر حيث تتواجد الأسر على امتداد الشاطئ، ويمارس الكثير من المتنزهين السباحة في الاماكن المسموح بها إضافة إلى تواجد فرقة الإنقاذ البحري التابعة لإدارة الدفاع المدني لمراقبة الشاطئ من أجل سلامة المتنزهين. كما يقوم بعض الزوار بممارسة هواية صيد الأسماك، والبعض الآخر فضل التقاط الصور التذكارية بمناسبة العيد السعيد.

تم وضع لوحات تحذر من السباحة في الأماكن التي توجد بها تيارات بحرية من قبل دائرة البلدية والتخطيط و بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بغرض تحذير رواد الشاطئ من السباحة في هذه الأماكن التي تشكل خطورة على سلامتهم.

وأصبح شاطئ عجمان متنفسا لسكان الإمارة لقضاء الأوقات الجميلة وكذلك لممارسة الألعاب حيث يمارس الكثير من الشباب لعب الكرة الطائرة وكرة القدم كما تم تخصيص مسار خاص لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية على طول امتداد الشاطئ إلى جانب وجود ممرات لممارسة رياضة المشي.