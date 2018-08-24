«سي إن إن»: دبي تسعى لبناء أول هايبرلوب في العالم

المصدر: دبي - البيان

أكدت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن دبي تسعى بجدية لبناء أول هايبرلوب في العالم، مشيرةً إلى أن الإمارة تمتلك المقومات لذلك.

وقالت «سي إن إن»، في تدوينة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «دبي تسعى بجدية لبناء أول هايبرلوب في العالم، خاصة لكونها تمتلك المقومات لذلك. «فيرجن هايبرلوب ون» تعمل على تأسيس مكتب في دبي سيكون الأول خارج الولايات المتحدة الأميركية».

وكانت هيئة الطرق والمواصلات بدبي قد كشفت النقاب، في فبراير الماضي، عن النموذج الأولي لتصميم الهايبرلوب الذي يعرض لأول مرة في العالم، بالتعاون مع شركة فيرجن هايبرلوب ون.

ويُعدّ ذلك ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي الذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي وبين السعادة للسكان.ويتميز تصميم النموذج الأولي للهايبرلوب بتشطيباته الداخلية بالفخامة والرفاهية، وجرى تزويده بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض المعلومات والمواد الترفيهية.

وتستخدم تكنولوجيا الهايبرلوب، نظام الدفع الكهرومغناطيسي لتسريع نقل الركاب والبضائع، من خلال أنبوب فارغ من الهواء، وصُمم النظام بحيث يساعد على رفع المركبة عن المسار بشكل بسيط داخل الأنبوب، وتحركها بسرعة تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة، حيث يمكن للهايبرلوب قطع مسافة بين دبي وأبوظبي في 12 دقيقة، ويمكنه نقل 10000 راكب كل ساعة في الاتجاهين.