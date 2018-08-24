9150 أضحية وزعتها «خيرية الشارقة» داخل الدولة وخارجها

المصدر: Ⅶ الشارقة- نورا الأمير

انتهت جمعية الشارقة الخيرية من عمليات توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها داخل الدولة وخارجها، وبلغت أعداد الأضاحي التي تم توزيعها 9150 أضحية، منها 8100 أضحية تم توزيعها في 55 دولة بالتنسيق مع مكاتب الجمعية في الخارج وسفارات الدولة، فيما تم توزيع 1050 أضحية على أكثر من 2500 مستفيد داخل إمارة الشارقة.

وقال عبدالله سيف بن هندي، رئيس اللجنة العليا لحملة عيد الأضحى المبارك: إن الجمعية دأبت على تنفيذ مشروع الأضاحي، باعتباره أحد المشروعات الموسمية المهمة، التي تغطي شريحة كبيرة من الفقراء والمحتاجين، حيث تم اعتماد وشراء 9150 أضحية هذا العام داخل الدولة وخارجها، وقامت لجان الحملة بأدوارها التي أوكلت إليها، حيث تبنت لجنة الفحص التأكد من سلامة الأضاحي ومدى مطابقتها للشروط والضوابط، التي أقرتها الشريعة الإسلامية، بينما عملت لجنة المقصب خلال أول أيام العيد على متابعة ومراقبة عمليات ذبح الأضاحي داخل المقصب، للاطمئنان على إتمام عمليات الذبح بشكل آمن، ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

وأشار بن هندي إلى أن لجنة توزيع لحوم الأضاحي شملت كل مناطق ومدن إمارة الشارقة، حيث تم توزيع 700 أضحية في المقر الرئيسي، استفادت منها 1400 أسرة، كما تم توزيع نحو 50 أضحية على 100 أسرة في الذيد، ومثلها في المدام، بجانب 100 أضحية لتستفيد منها 200 أسرة في خورفكان، بينما استقبلت لجنة التوزيع في كلباء نحو 100 أسرة فقيرة لتستفيد من المساعدات، فيما وزعت إدارة الجمعية في دبا الحصن 50 أضحية على 100 أسرة من المسجلين بكشوف الفرع، كما تم توزيع أضحيات عدد من المتبرعين في مراكز التوزيع استفاد منها 600 شخص.