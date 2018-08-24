«بعثة» شرطة أبوظبي تستكمل المناسك

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت بعثة الحج الرسمية لشرطة أبوظبي أن حجاج الإمارات بخير، موضحة أن جميع الحجاج ضمن بعثة شرطة أبوظبي يواصلون أداء المناسك بعد أن تلقوا محاضرات لتوعيتهم بمستحبات وسنن الحج بتسلسلها حسب الأمور الشرعية المرتبطة بها، والإجابة عن التساؤلات وفقاً للأحكام الشرعية.

وأشادت البعثة بالخدمات الكبيرة التي قدمتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبعثة الحج الرسمية للدولة، والتي حرصت لجانها المختلفة على تقديم كل إمكاناتها والحرص على سلامة الجميع.

وثمن المستشار حمد عديل الشامسي رئيس بعثة شرطة أبوظبي الرسمية جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الحج والعمرة، وجميع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصهم على توفير أحدث التقنيات.