6 آلاف مستفيد من أضاحي «مؤسسة محمد بن راشد الخيرية» في لبنان

المصدر: Ⅶبيروت- وام

أشرفت «ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية» في سفارة الإمارات ببيروت على حملة توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من مؤسسة «محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية» لصالح 6080 مستفيداً من العائلات اللبنانية والسورية النازحة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي مساعدة مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بهدف تقديم المساعدة لآلاف الأسر الفقيرة والمهمشة في عدد من القرى والمناطق اللبنانية، وذلك بالتعاون مع صندوق الزكاة في بيروت وجبل لبنان والبقاع.

يُذكر أن المؤسسة قد أسهمت في تقديم «هدية العيد» لنحو 4000 طفل في بيروت، حيث أدخلت الفرحة إلى قلوبهم وشاركتهم هذه المناسبة المباركة.

وكانت «ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية» قد أطلقت «المشروع الإماراتي لتوزيع الأضاحي وكسوة العيد - 1439» قبيل عيد الأضحى ويستمر حتى الثالث منه للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين والمستحقين بفضل الجهات الإماراتية المانحة، والتي تشارك في كل حملة بدعم العائلات المحتاجة تكريساً للدور الإنساني الذي تضطلع به.