سكن «إسعاف دبي».. بيئة مثالية لسعادة الموظفين

المصدر: Ⅶدبي ـ عماد عبد الحميد

يوفر سكن السعادة الخاص بموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في منطقة ورسان 3، الذي أمر به سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس البلدية، كافة وسائل الراحة والترفيه للموظفين، وكانت بلدية دبي نفذته استعداداً للبدء بتسليم العائلات والمسعفين الشقق المناسبة لهم بعد اكتمال اللمسات الأخيرة على الشقق وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية.

ورافقت «البيان» خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال تفقده سكن السعادة الخاص بموظفي إسعاف دبي.

وقال خليفة بن دراي: إن سكن السعادة يتألف من خمس بنايات سكنية بارتفاع أرضي وثلاثة طوابق، ثلاثة منها للعزاب المسعفين والسائقين بمعدل 3 أشخاص لكل شقة، إضافة إلى بنايتين للعائلات بمجموع 48 شقة، لافتاً إلى أن كلفة المشروع وصلت لغاية الآن إلى 129 مليون درهم، في إطار جهود حكومة دبي لتأمين المنشآت الخدمية الأساسية للدوائر الحكومية بأفضل وأرقى معايير الخدمات.

كما يضم المشروع بنايتين سكن عائلات، وثلاث بنايات سكن أفراد، بحيث تؤمن البيئة المثالية السكنية والخدمية لموظفي المؤسسة من (المسعفين، الإداريين، السائقين)، ويتكون سكن العائلات من 48 شقة، منها 10 شقق غرفة وصالة مع غرفة خادمة، و32 شقة غرفتين وصالة مع غرفة خادمة، وثلاث شقق ثلاث غرف وصالة مع غرفة خادمة.

خدمات

ويتكون سكن الأفراد من 284 غرفة سكنية، تستوعب 596 سائقاً ومسعفاً، لافتاً إلى أن المساحة الطابقية للمشروع تصل إلى 31 ألف متر مربع، وتم مراعاة كل وسائل الراحة والترفيه للموظفين، التي من ضمنها توفير حمامي سباحة مع كامل الخدمات الملحقة بهما من (جيم، ساونا، غرفة بخار، وتبديل ملابس)، وذلك بشكل منفصل في كل من سكن العائلات والأفراد، كما تم توفير ملعبين خارجيين، ومناطق خضراء خارجية، ومنطقة لعب أطفال، ما يوفر أقصى درجات الراحة ويحقق سعادة الموظفين.

ولفت المدير التنفيذي خليفة بن دراي إلى أن سكن العائلات يتألف من 45 شقة، منها 10 شقق غرفة وصالة مع غرفة خادمة، و32 شقة غرفتين وصالة مع غرفة خادمة، و3 شقق ثلاث غرف وصالة مع غرفة خادمة، منوهاً بأن المشروع يعد ثمرة تعاون مع بلدية دبي معرباً عن شكره للبلدية على ما قدمته من خدمات مميزة.

معايير

وأضاف أن المجمع السكني يطبق كافة معايير المباني الخضراء والعمارة المستدامة من حيث استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتشطيبات عالية الجودة.

وتم تطبيق كل معايير المباني الخضراء والعمارة المستدامة في المشروع من حيث استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتشطيبات عالية الجودة تراعي الاستخدام الداخلي للمشروع، وتم مراعاة الخصوصية في التصاميم الداخلية للشقق، وتطبيق أرقى التشطيبات المتميزة للفراغات والممرات الداخلية في المبنى، وتصميم واجهات المشروع بأفضل أساليب الرقي.

تصاميم

وتمت مراعاة الخصوصية في التصاميم الداخلية للشقق وتطبيق أرقى التشطيبات المتميزة للفراغات والممرات الداخلية في المبنى، وتصميم واجهات المشروع بأسلوب حديث وراقٍ، كما تم توفير ملعبين خارجيين ومناطق خضراء خارجية ومنطقة لعب أطفال.