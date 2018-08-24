شرطة دبي تطلق مبادرة «برّد على قلبك» للموظفين والعمال

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة النسائية في الإدارة العامة مبادرة حملت عنوان «برّد على قلبك»، بحضور العميد عبد الله حسن بن دلموك مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة، والهادفة إلى توزيع المشروبات الباردة من مياه وعصائر، إضافة إلى الحلويات المثلجة على موظفي الشرطة والعمال، وذلك انسجاماً مع عام زايد وعام الخير.

وقال العميد بن دلموك: إن هذه المبادرة الطيبة تأتي لتخفيف وطأة الحر خلال موسم الصيف لا سيما على فئة العمال، ورسم الابتسامة على وجوههم، وتوعيتهم بمخاطر الإنهاك الحراري، وتشجيعهم على الإكثار من شرب المياه والعصائر الباردة لتعويض نقص السوائل في أجسامهم خلال الحر الشديد.