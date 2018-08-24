«مساندة» تنفذ مشروع طرق جديدة وبنى تحتية في مدينة رزين العمالية

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ أحمد سعيد

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تنفيذ مشروع إنشاء طرق داخلية جديدة وبنية تحتية في مدن رزين العمالية بمنطقة جنوب الوثبة في أبوظبي بـ314 مليوناً و250 ألف درهم.

وأشار المهندس محمد العامري مدير مشاريع في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، أن أعمال التنفيذ بدأت بتاريخ 22 أبريل من العام الجاري 2018، ويتضمن المشروع توفير كافة متطلبات البنى التحتية من كهرباء ومياه وشبكات صرف صحي وإنارة ومواقف، وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي لتوفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها وفقا لأفضل المعايير العالمية.

وأكد العامري في تصريحات لـ«البيان» على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع التي تدار من قبل مساندة، حيث تطرق العامري إلى مراعاة مساندة للمنهج العالمي المتبع في إدارة المشاريع والتي تتوافق مع سياسة الشركة المنهجية بحيث تتوافق مع متطلبات الجهات المعنية من الجهات الحكومية المشرعة والجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة تشغيل المشاريع.

تطوير

وأشار العامري إلى أن مساندة عازمة على تطوير مبادرة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، حيث يتم حالياً تطبيق بعض المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في جوانب الصحة والسلامة في مشاريع الطرق والبنية التحتية من خلال توفير معدات يتم التحكم بها عن بعد عن طريق نظام الملاحة المرتبط بالأقمار الصناعية والتي تعمل عن طريق إدخال الإحداثيات لمناطق الحفر والردم دون الحاجة إلى تدخل الكادر البشري بشكل مباشر في الموقع، وبالإضافة إلى زيادة تنبيه سائقي المركبات الثقيلة في المشاريع في حال وجود أي عوائق تحيط المركبة خلال سيرها، وكذلك توفير آلية أوتوماتيكية لتشغيل المياه في الصهاريج المستخدمة في المشاريع، حيث تعمل على فتح وغلق صنابير المياه أوتوماتيكياً من دون الحاجة إلى النزول والصعود من المركبة أو الحاجة إلى موظف لتشغيل تلك الآلية والتي من الممكن أن تسهم في رفع كفاءة الصحة والسلامة في المشاريع، وكذلك تقليل الموارد البشرية في المشاريع وبالتالي خفض التكاليف بشكل عام وزيادة معدل الإنتاج.

مهام

وقدم العامري نبذة عن المهام المناطة لإدارة المشاريع في مساندة والتي تتضمن إدارة ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية من قبل المقاولين، وبالإضافة إلى إدارة طاقم الإشراف وذلك لضمان إنجاز الأعمال في المدة الزمنية المحددة والميزانية المرصودة مع ضمان الجودة المطلوبة وفقاً للنظم والمعايير التابعة للمشروع.

وكذلك مراعاة جوانب السلامة والصحة خلال سير الأعمال للمشاريع الإنشائية. كما تتضمن مهام إدارة المشاريع مراجعة المخططات الإنشائية والمخطط العام لمنهجية إدارة تنفيذ المشروع وإدارة الجودة وإدارة الصحة والسلامة.

ومن جانب آخر تحدث العامري عن الاجتماعات الدورية التي تقام شهرياً مع الجهات الحكومية المعنية في إمارة أبوظبي، وذلك من أجل طرح جميع التحديات التي تواجه المشاريع واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها.

وقد أفاد العامري بأن تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية أساس لضمان نجاح إنجاز المشاريع بما يتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي.

تنسيق

أكد المهندس محمد العامري دور مدير المشروع في التنسيق والمتابعة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين خلال تنفيذ المشروع لإبراز أهمية مشاركة المسؤولية مع تلك الجهات وضمان سلاسة سير الأعمال وبناء قنوات التواصل مع تلك الجهات لتفادي أي تحديات مستقبلية خلال مرحلة تنفيذ المشروع وما بعدها.