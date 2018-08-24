6 آلاف مستفيد من أضاحي «خيرية محمد بن راشد» في لبنان

المصدر: Ⅶ بيروت - وام

أشرفت «ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية» في سفارة الإمارات ببيروت على حملة توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من مؤسسة «محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية» لمصلحة 6080 مستفيداً من العائلات اللبنانية والسورية النازحة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي حملة مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بهدف تقديم المساعدة لآلاف الأسر الفقيرة والمهمّشة في عدد من القرى والمناطق اللبنانية، بالتعاون مع صندوق الزكاة في بيروت وجبل لبنان والبقاع.

وعلى صعيد آخر انتهت جمعية الشارقة الخيرية من عمليات توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها داخل الدولة وخارجها، وبلغت أعداد الأضاحي التي تم توزيعها 9150 أضحية، منها 8100 أضحية تم توزيعها في 55 دولة بالتنسيق مع مكاتب الجمعية في الخارج وسفارات الدولة.