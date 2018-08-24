«سلامتك بيدك».. حملة في الشارقة للحد من الحوادث

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات لشرطة الشارقة حملة «سلامتك بيدك» في عيد الأضحى المبارك. وأوضح الرائد عبدالرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة أن الحملة تهدف للحد من الحوادث المرورية يوم العيد، وذلك لانشغال قائدي المركبات لتقديم وتلقي التهاني بالعيد مع ذويهم وأصدقائهم مما يترتب على ذلك وقوع الحوادث لعدم الانتباه لحركة الطريق.

وتم توزيع المطبوعات والهدايا على السائقين لطرقات إمارة الشارقة بعد الانتهاء من صلاة العيد وأن هذه المطبوعات تحتوي على عدة لغات منها العربية والإنجليزية والصينية والأوردو. ودعا الرائد خاطر قائدي المركبات إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة والالتزام بقانون السير والمرور لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، متمنياً السلامة للجميع.