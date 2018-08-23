الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا وتظهر بعض السحب شرقا .. و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة ، تصل 36 كم/ ساعة أحيانا.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 07:13 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والثاني عند الساعة 20:22 والجزر الأول عند الساعة 15:13 والجزر الثاني عند الساعة 03:02.

وفيما درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى بالدولة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 32 85 25

دبي 44 31 80 25

الشارقة 43 31 80 30

عجمان 42 32 85 35

أم القيوين 42 30 85 35

رأس الخيمة 38 31 85 50

الفجيرة 34 30 80 55

العين 45 32 60 15

ليوا 46 31 95 20

الرويس 37 29 85 45

السلع 38 30 90 35

دلما 39 30 85 40

طنب الكبرى 38 32 80 45

طنب الصغرى 38 31 80 45

أبوموسى 38 31 80 45.