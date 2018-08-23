حجاج الدولة يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

المصدر: وام

يواصل ضيوف الرحمن من دولة الإمارات اليوم رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق " ثالث أيام عيد الأضحى المبارك " بعد أن رموا أمس الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصوات متعاقبات.

وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية و الأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن من الدولة فور وصولهم إلى الأراضي المقدسة و حتى عودتهم إلى أرض الوطن عبر توفير كل المقومات التي تسهم في أداء الحجيج لمناسكهم بيسر وسهولة في أجواء إيمانية.

وثمن الدور الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال توفير كل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن .