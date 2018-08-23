«محمد بن راشد لطباعة المصحف» يشارك في معرض بكين للكتاب

يشارك مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف في معرض بكين الدولي للكتاب الذي تقام فعالياته في الفترة من 22إلى 26 أغسطس الجاري بدورته الـ25 ، بمركز الصين الدولي للمعارض في العاصمة بكين.
وزار الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية منصة مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف وشركة مسار للطباعة والنشر الذي يشارك بمركز الصين الدولي للمعارض في العاصمة بكين.
واستقبلت أمينة السويدي المدير التنفيذي لـ «مسار» السفير الإماراتي في المعرض حيث تعرف على مراحل طباعة المصحف الشريف بالمركز.
وأشاد الدكتور علي عبيد الظاهري بالدور الريادي للمركز والجهود المبذولة في خدمة كتاب الله تعالى وترجمة معانيه والحفاظ على المصحف الشريف من الطباعة العشوائية لخدمة الإسلام والمسلمين. كما اطلع على ترجمات معاني القرآن الكريم والكتب والمطبوعات الدينية حيث أن للمركز حقوق لطباعة أكثر من 40 ترجمة معاني القرآن الكريم حيث يملك المركز حقوق طباعتها ونشرها مما يسهم في نشر القرآن الكريم على جميع المسلمين في كافة دول العالم .
من جانبها ، قالت أمينة السوديدي المدير التنفيذي لـ «مسار» : إن المركز يحرص على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية في إطار خطته الاستراتيجية ، وتأتي مشاركتنا في معرض بكين للكتاب بهدف التعريف بخدمات المركز من خلال طباعة المصحف الشريف بجميع الروايات والخطوط وترجمات معانى القرآن الكريم بأعلى المعايير العالمية وعقد شراكات مع المؤسسات المختصة في طباعة المصحف الشريف بجميع أنحاء العالم .