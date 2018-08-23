«محمد بن راشد لطباعة المصحف» يشارك في معرض بكين للكتاب

المصدر: البيان الإلكتروني

يشارك مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف في معرض بكين الدولي للكتاب الذي تقام فعالياته في الفترة من 22إلى 26 أغسطس الجاري بدورته الـ25 ، بمركز الصين الدولي للمعارض في العاصمة بكين.

وزار الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية منصة مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف وشركة مسار للطباعة والنشر الذي يشارك بمركز الصين الدولي للمعارض في العاصمة بكين.

واستقبلت أمينة السويدي المدير التنفيذي لـ «مسار» السفير الإماراتي في المعرض حيث تعرف على مراحل طباعة المصحف الشريف بالمركز.

وأشاد الدكتور علي عبيد الظاهري بالدور الريادي للمركز والجهود المبذولة في خدمة كتاب الله تعالى وترجمة معانيه والحفاظ على المصحف الشريف من الطباعة العشوائية لخدمة الإسلام والمسلمين. كما اطلع على ترجمات معاني القرآن الكريم والكتب والمطبوعات الدينية حيث أن للمركز حقوق لطباعة أكثر من 40 ترجمة معاني القرآن الكريم حيث يملك المركز حقوق طباعتها ونشرها مما يسهم في نشر القرآن الكريم على جميع المسلمين في كافة دول العالم .

من جانبها ، قالت أمينة السوديدي المدير التنفيذي لـ «مسار» : إن المركز يحرص على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية في إطار خطته الاستراتيجية ، وتأتي مشاركتنا في معرض بكين للكتاب بهدف التعريف بخدمات المركز من خلال طباعة المصحف الشريف بجميع الروايات والخطوط وترجمات معانى القرآن الكريم بأعلى المعايير العالمية وعقد شراكات مع المؤسسات المختصة في طباعة المصحف الشريف بجميع أنحاء العالم .