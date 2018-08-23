حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة آمنة بنت جاسم المسفر

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء في المغفور لها آمنة بنت جاسم المسفر.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة الظيت الجنوبي في رأس الخيمة عن صادق عزائه ومواساته لأنجال الفقيدة، عبدالله، وسيف بن سيفان، وذويها.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه.