375 ألف مشترك بـ«كهرباء الشارقة» في 6 أشهر

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أكد التقرير الإحصائي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن إجمالي عدد المشتركين في خدمات الكهرباء خلال النصف الأول من عام 2018 بلغ حوالي 375 ألف مشترك.

وارتفعت أعداد المشتركين من القطاع الصناعي في خدمات الكهرباء بنسبة 18% خلال النصف الأول مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017، ما زاد عدد المشتركين في القطاع التجاري بنسبة 6.98% وفي القطاع الزراعي بنسبة 31.36%، وزاد في القطاع الحكومي بنسبة 1.97%

استيعاب

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إن الزيادة المستمرة في أعداد المستهلكين تتطلب مزيداً من الجهد والتوسع في مشروعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لاستيعاب الأعداد المتزايدة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشتركين، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات المحطات لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء، وأكد أن هناك دراسات مستمرة بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية والمحلية ومراكز الأبحاث لتنمية وتطوير محطات توليد الكهرباء لزيادة طاقتها الإنتاجية ورفع مستوى كفاءة أدائها، ما يساهم في تلبية المتطلبات ومواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء المقترنة بالنمو السكاني المتواصل والطفرة العمرانية والصناعية والاقتصادية.

استمرارية

من جانبه أوضح الدكتور علاء الدين محمد الحسن رئيس قسم البحوث في إدارة الدراسات والبحوث، أن الهيئة مستمرة في التخطيط المستقبلي المعتمد على التقارير الإحصائية التي تنفذها الإدارة، والتي سوف تساهم في توفير المعلومات الكافية عن جميع مشروعات الهيئة والخدمات التي تقدمها للمشتركين، كما أن تلك الإحصائية سوف تساهم في التخطيط لتطوير نظم العمل بالهيئة ومشروعاتها المختلفة في مجالات عملها، مؤكداً أن هذه التقارير يتم إعدادها ومراجعتها بدقة، كما يتم توزيعها على المختصين للاستفادة منها وتلقي المقترحات الخاصة بتطويرها.