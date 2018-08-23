بلدية الحمرية تعزّز إجراءات السلامة على الشواطئ

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل بلدية الحمرية جهودها لتوفير أجواء الاستمتاع لزوار شاطئ الحمرية خلال أيام عيد الأضحى من خلال منظومة السلامة العامة وبرامج التوعية التي تنفذها للحفاظ على الأرواح والحد من أي حالات غرق قد تحدث لا قدر الله.

وتواصل البلدية جهودها وعلى مدى ستين يومياً متواصلة منذ أيام عيد الفطر الماضي وحتى الأيام الحالية من خلال العديد من الإجراءات الرامية إلى نشر الوعي وسلامة مرتادي الشاطئ.

ويأتي هذا الدور المجتمعي إيماناً منها بدورها المسؤول في إدارة الشاطئ وتحقيقاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز كل ما من شأنه تمكين السلامة العامة في مختلف الإجراءات، وليتمكن مرتادو الشاطئ من الاستمتاع بالأجواء الشاطئية دون حدوث أي مكروه، وتفادياً لحالات الغرق بما يتواءم ومتطلبات السلامة العامة.