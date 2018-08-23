مقصب عجمان يستقبل 722 أضحية في أول أيام العيد

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة أحمد

استقبل مقصب عجمان المركزي، خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، 722 رأساً من الأبقار والأغنام والجمال وباشر المسلخ عمله من بعد صلاة العيد مباشرة إلى الساعة الرابعة مساء وعمل الفريق الفني يترأسه المهندس عبدالله التميمي مدير إدارة الصحة العامة بالإنابة وعضوية عذراء بن ركاض رئيس قسم الرقابة البيطرية والأطباء البيطريين، بالإشراف والمتابعة لسير عمل المقصب على مدار يوم أمس.

وذكرت الدائرة بأن العمل داخل المقصب يسير على قدم وساق وبالطاقة القصوى للمسلخ وذلك من السابعة ونصف صباحاً وحتى الرابعة مساء، مع توفير الأيدي العاملة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور والعمل من أجل راحتهم مع السرعة في إنجاز عملية الذبح.

كما تواجد فريق فني من الأطباء البيطريين لفحص الأضاحي قبل وبعد وأثناء الذبح حسب المعايير الصحية العالمية ليتم التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وأشارت الدائرة بأنه خلال اليوم الأول تم استقبال عدد 534 رأساً من الخراف و133 رأساً من الماعز، كما تم استقبال عدد 39 رأساً من الأبقار و16 رأساً من الجمال، أي بمجموع 722 أضحية، ولفتت بأن عملية ذبح الحيوانات الكبيرة من الأبقار والجمال بطاقة استيعابية تبلغ 100 رأس في اليوم، علماً بأن المقصب مجهز بخط تعليق للذبائح نصف آلي، يتم من خلاله ضبط عمليات الذبح ومراحل السلخ والكشف وتجهيز الذبيحة قبل وصولها إلى المرحلة النهائية للتسليم من خلال المكائن الكهربائية الحديثة. وتتوفر صالة لتبريد وتخزين الذبائح بطاقة استيعابية تبلغ 400 ذبيحة للحيوانات الصغيرة و20 ذبيحة للحيوانات الكبيرة.