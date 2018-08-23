حمدان بن زايد يطمئن على صحة محمد بن غنوم الهاملي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، محمد أحمد بن غنوم الهاملي في مستشفى كليفلاند بأبوظبي للاطمئنان على صحته، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين وتفقد أوضاعهم. وتبادل سموه مع الهاملي وعائلته التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واطمأن على وضعه الصحي وسير علاجه، متمنياً سموه الصحة والعافية والشفاء العاجل لمحمد بن غنوم الهاملى.

شكر

من جانبه، أعرب محمد بن غنوم الهاملي وأفراد عائلته عن جزيل شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على هذه الزيارة والتي تجسد مدى الاهتمام الذي توليه قيادتنا الحكيمة بأبنائها المواطنين؛ سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

رافق سموه خلال زيارته المستشفى أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.