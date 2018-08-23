الحكام يستقبلون المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: Ⅶالشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة ـ وام والبيان

واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذين أعربوا عن صادق مشاعرهم الطيبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بالعمر المديد والصحة والسعادة وعلى قيادة وشعب الامارات بدوام التقدم والازدهار.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر، معربين عن أطيب تهانيهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه وهو في صحة وعافية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي في تقدم واستقرار وازدهار.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

حضر الاستقبالات الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان والأميري واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان صباح أمس فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين، وأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية والمصارف ورؤساء ومديري عدد من الدوائر الحكومية ووجهاء وأعيان القبائل وجموع غفيرة من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده وفد القيادة العامة لشرطة عجمان الذي ترأسه اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والضباط من شرطة عجمان، وذلك في قصر الزاهر لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أصدق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على أصحاب السمو وحكام دولة الإمارات وشعبها والأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وعبر سعادته عن تمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة، داعياً الله العلي القدير أن يزيد الدولة عزة وتقدماً ورقياً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وبادل سموهما المهنئين التهاني بهذه المناسبة المباركة مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان فيما عبر المهنئون عن صادق مشاعرهم الطيبة بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بالعمر المديد وبالصحة والسعادة وعلى قيادة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

أم القيوين

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه للسلام وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة من فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، ومعالي جمعة الماجد وعدد من الشيوخ وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأصحاب الشركات ورؤساء ومديري المؤسسات والهيئات والبنوك والمصانع العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والكادر الطبي بمنطقة أم القيوين الطبية.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة العزيزة على كل مسلم، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

حضر الاستقبالات الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والانسانية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية وعدد من الشيوخ وناصر سعيد التلاى مدير الديوان الاميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات وعدد من المسؤولين.

الفجيرة

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه في الرميلة صباح أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات - بمناسبة العيد - من الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومن مجموعة من السفراء والقناصل المعتمدين في دولة الإمارات.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل، وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية، الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مزيداً من التقدم والرقي والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة الإسلامية على حكومة الإمارات وشعبها باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسعادة سلطان سيف السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد بالفجيرة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صباح أمس بمجلس الضيافة في خزام قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموه أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني مع القناصل المعتمدين، مؤكداً سموه عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بالدول الشقيقة والصديقة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورجالات الدولة والشخصيات وأبناء القبائل والجاليات العربية المقيمة.

وعبر المهنئون عن خالص تمنياتهم لسموه بموفور الصحة والسعادة داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالبركة والرفعة والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وعدد من الشيوخ.