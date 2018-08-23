وفد من سفارة الدولة يزور مرضى الإمارات في القاهرة

المصدر: القاهرة - وام

زار وفد من سفارة الدولة في جمهورية مصر العربية مرضى دولة الإمارات بمستشفى بهمن للصحة النفسية في ضاحية حلوان جنوب القاهرة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتفقد أعضاء الوفد الدبلوماسي الذي ضم عبدالله الحمادي وسامي النقبي أقسام المستشفى المختلفة وقدموا الهدايا المتنوعة والورود للمرضى.

من جانبهم قدم مسؤولو المستشفى شرحاً للوفد حول أساليب الرعاية والعناية الصحية الحديثة والمتميزة التي تقدم للمرضى من أجل علاجهم وتأهيلهم والطرق العلاجية التي تقدم لكل حالة على حدة.

وأكدوا أن مرضى الإمارات يتمتعون بالاهتمام والرعاية الفائقة من جانب كل العاملين بالمستشفى.