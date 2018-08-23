«نور دبي» تعالج 25 مليون شخص

المصدر: Ⅶ دبي - عماد عبد الحميد

نجحت مؤسسة نور دبي، التي تعد من المبادرات الإنسانية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الوصول إلى أكثر من 25 مليون شخص حول العالم، وحمايتهم من الإعاقات البصرية، منذ انطلاقها في 2010.

كما انتشرت قوافل المؤسسة في ربوع الإمارات مستهدفة العمال وفئات الخدمات المساعدة من مختلف الجنسيات التي تحتضنها الدولة، ومن خلال برنامج عيادة العيون المتنقلة الحائز جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2016، نجحت المؤسسة في فحص أكثر من 7000 شخص بمختلف مناطق الدولة منذ بداية المشروع في 2014.