مجالس ضواحي الشارقة تستقبل المهنئين بـ«فوالة العيد»

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت مجالس ضواحي إمارة الشارقة التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة في مقارها وبمناسبة حلول أيام عيد الأضحى، الأسر والأهالي وجرى تقديم فوالة العيد للحضور بجانب توزيع العيديات على الأطفال.

وفتحت مجالس الضواحي؛ وهي مجلس ضاحية مغيدر، ومجلس ضاحية واسط، ومجلس ضاحية الخالدية، ومجلس ضاحية مويلح، ومجلس ضاحية الزبارة في مدينة خورفكان، للعشرات من المواطنين وأبنائهم وبناتهم بعد أداء صلاة العيد مباشرة، وجرى تناول الإفطار بجانب فوالة العيد وتنظيم عدد من الفعاليات والمبادرات من خلال استقبال الأهالي والأطفال في مقار الضواحي، وحققت تقاربهم وأسعدتهم بتجمعهم.