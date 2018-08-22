الإمارات تدين الهجوم على القصر الرئاسي في كابل

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل أمس.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذا العمل العنيف، مشددة على موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف.. و أبدت أسفها العميق لتوقيت هذا الهجوم في ظل المبادرة التي أطلقها الرئيس الأفعاني أشرف غني لوقف إطلاق النار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع حكومة وشعب أفغانستان، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة كل ما يهدد أمن و استقرار الدول كافة.

واعتبرت الوزارة في ختام بيانها الحل السياسي وجهود الحكومة الأفغانية في هذا الصدد الخيار الوحيد لخروج أفغانستان من حالة العنف التي قوضت أسس السلام والاستقرار بها عبر السنوات الماضية.