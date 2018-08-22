رئيس الدولة يستقبل محمد بن زايد بمقر إقامته في إيفيان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" - بمقر إقامته في مدينة إيفيان الفرنسية - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي قدم للسلام على سموه وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو رئيس الدولة التهاني والتبريكات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي تمنى أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.

وحضر الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وعبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف وعدد من الحضور.