الإمارات ترحب بمبادرة رئيس أفغانستان لوقف إطلاق النار في عيد الأضحى

المصدر: وام

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمبادرة الحكيمة لفخامة الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الرامية الى وقف إطلاق النار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بهذه المناسبة الى ان المبادرة تصب في جهود بناء الثقة اللازمة لخلق جو إيجابي يدعم المساعي السياسية التي تعزز فرص الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان.

وأضاف بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن حقن دماء المواطنين الأفغان في هذه الأيام الفضيلة دعوة إيجابية من الحكومة الأفغانية وخطوة إيجابية من خطوات بناء الثقة الضرورية لإنهاء الاقتتال في أفغانستان.

وأكد البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال التزامها التاريخي تجاه جمهورية أفغانستان الإسلامية والشعب الأفغاني حريصة على استقرار وازدهار هذا البلد المسلم وترى أن ذلك سينعكس أمنا واستقرارا على المنطقة وان دعم هذه المبادرة يأتي من حرص دولة الامارات على قيم السلام في أفغانستان والمنطقة ، وتدعو دولة الامارات للاستجابة لمبادرة الرئيس غني والبناء عليها للوصول الى حل سياسي مستدام.