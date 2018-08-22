حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عبدالوهاب الأحمد

المصدر: ■ رأس الخيمة - وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له عبدالوهاب أحمد الأحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم السابق.

كما أدى الصلاة الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين. وقد شُيّع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة الحديبة برأس الخيمة.