حمدان بن زايد يؤدي صلاة العيد في مدينة زايد ويستقبل المهنئين

المصدر: Ⅶمنطقة الظفرة - وام

أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الفاروق في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

وأمَّ المصلين وخطب خطبة العيد فضيلة الشيخ محمد عمران الحمادي، الذي أشار إلى أن عيد الأضحى هو يوم مبارك من أيام الله تعالى؛ تعظَّم فيه شعائر الله ويلهج الناس فيه بالتكبير والتحميد والتهليل والتمجيد، فيه شعيرة الأضحية التي هي نسك عظيم وهي مرتبطة بذكرى تاريخية جليلة.

ودعا الخطيب، الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، ويحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. كما توجه إلى الله تعالى بأن يرحم المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن يرحم شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار، وأن يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء وآبائهم وزوجاتهم وأهليهم جميعاً، كما دعا لأبطالنا البواسل المرابطين في اليمن نصرة للمظلوم وإحقاقاً للحق.

سلام

وبعد ذلك استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في مجلس مدينة زايد جموع المهنئين، الذين قدَّموا لسموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.

وتقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين وشيوخ القبائل وضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والمقيمين، الذين توافدوا على مجلس مدينة زايد للإعراب عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب دولة الإمارات باليمن والخير والبركات. وكان فريق الوحدات المساندة التابعة للقوات المسلحة أطلق 3 طلقات مدفعية في أرجاء مجلس مدينة زايد ابتهاجاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.