محمد البواردي يحضر افتتاح منتدى «الجيش 2018» في موسكو

المصدر: Ⅶموسكو - وام

حضر معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له أمس، افتتاح منتدى «الجيش 2018» العسكري التقني الذي تستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري، بمركز المؤتمرات والمعارض «باتريوت بارك»، بالعاصمة الروسية موسكو، وتنظمه وزارة الدفاع بجمهورية روسيا الاتحادية.

يعد المنتدى أهم حدث عسكري يقام في روسيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتسليح والعتاد العسكري للقوات المسلحة والمنظمات الأمنية وهو المنتدى الحادي عشر منذ تأسيسه عام 1999.

وقام معاليه والوفد المرافق له بجولة في المنتدى شملت عدداً من أقسام وأجنحة الدول والشركات العالمية الدفاعية المشاركة في الحدث.

فقد زار معاليه الجناح الهندي والجناح البلاروسي إضافة إلى الشركة المتحدة للطائرات، وشركة الصواريخ التكتيكية، وشركة المروحيات الروسية، وشركة سوخوي، وأركوت المتحدة واطلع والوفد المرافق على أحدث المعروضات والتقنيات العسكرية.

والتقى البواردي على هامش المنتدى عدداً من وزراء الدفاع من بينهم وزراء دفاع روسيا الاتحادية وبلاروس ومصر ونائب وزير التصنيع الحربي البلاروسي، وجرى بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشتركة وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق.