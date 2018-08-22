محمد بن راشد يؤدي صلاة عيد الأضحى

المصدر: Ⅶ دبي ـ وام

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمسجد الشيخ راشد في زعبيل صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المصلين.

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عمر الخطيب إمام وخطيب الصلاة، وركز فيها على التقوى والطاعة وأداء العبادات في هذا اليوم العظيم الذي قال عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم «أعظم الأيام عند الله يوم النحر»، وقال صلى الله عليه وسلم «إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع وننحر».

دعاء

ودعا إمام وخطيب الصلاة إلى تبادل الزيارات في هذا اليوم يوم المحبة والوفاء ويوم البذل والعطاء وزيارة الأرحام والأقارب والمرضى والمساكين والأيتام، مؤكداً على أهمية العمل الإنساني والتكافل بين الناس في المجتمع وبين المجتمعات كافة والتواصل فيما بينها لما لذلك من أثر طيب في تحقيق الألفة والتعاون والتقارب بين جميع الناس وتفعيل العمل الإنساني في دولتنا، مستشهداً بقول صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،:«إن العمل الإنساني في إماراتنا جزء مهم من تراثنا وثقافتنا ممتد من عهد زايد الخير وحتى يومنا هذا».

ودعا الدكتور الخطيب في ختام الخطبة الله تبارك وتعالى بأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.

وتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يرحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم ويسكنهم فسيح جناته وأن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه. كما دعا الله العلي القدير أن يرحم شهداء الوطن وشهداء التحالف العربي الذين يدافعون عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق، وأن يديم على دولتنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والتآلف والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة وهنأ شعب الإمارات بالعيد.