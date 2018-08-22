سعيد وهزاع بن طحنون يؤدّيان صلاة العيد ويستقبلان المهنئين

المصدر: Ⅶالعين - وام

أدى الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع المعترض الكبير بمدينة العين.

وأم المصلين وخطب فيهم فضيلة الشيخ ناصر سعيد الشبلي الواعظ في مكتب الشؤون الإسلامية والأوقاف بمدينة العين الذي أكد أهمية هذا اليوم العظيم، وأهمية التواصل والتزاور بين الأرحام اقتداء بسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

ودعا الخطيب المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية وشعبها وأن يمن عليها بالأمن والأمان، وأن يوفق قيادتنا الرشيدة لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار.

وبعد صلاة العيد، استقبل الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان في قصر غريبة بمدينة العين جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.