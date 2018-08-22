الحكام يؤدّون صلاة العيد ويستقبلـون جموع المهنئين

المصدر: Ⅶالشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

أدى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، صلاة عيد الأضحى المبارك، يرافقهم سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، كما استقبل سموهم جموع المهنئين بالمناسبة المباركة.

الشارقة

وقد أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى البديع بمدينة الشارقة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر عقب أداء صلاة العيد لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين.

وأعرب جموع المهنئين لسموه عن أطيب تهانيهم وتبريكاتهم بعيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة باليمن والخير والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالبركة والرفعة والازدهار.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية وكبار ضباط الشرطة في القيادة العامة لشرطة الشارقة يتقدمهم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والهيئات العلمية والثقافية ووفد الجامعة القاسمية يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور رشاد سالم، وشيوخ القبائل وجموع المواطنين والمقيمين.

كما واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مساء أمس بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي استقبال جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك بقصر البديع العامر..

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات من كبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

عجمان

وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مدينة عجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صباح أمس جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

فقد تقبل سموهما التهاني من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل وكبار المسؤولين، ومن رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان الذين حضروا للسلام على سموهما وتهنئتهما بعيد الأضحى المبارك.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالقيادة العامة.وتقبل سموهما التهاني من العميد عبد العزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، والضباط ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات مع كبار رجالات الدولة وجموع المواطنين ونخبة من فعاليات المجتمع المدني، والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية الذين حضروا للسلام على سموهما وتهنئتهما بهذه المناسبة المباركة.

كما تقبل سموهما مساء أمس التهاني من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وأعضاء السلك الدبلوماسي من قناصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيده على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالعزة والتقدم والرقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع الشيوخ وعدد من وكلاء الوزارات ووجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

وتلقي سموهما التهاني من كبار رجالات الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار الاقتصاديين والتجار وأصحاب المؤسسات والهيئات العاملة في الامارات عامة وإمارة عجمان خاصة وكبار المسؤولين وجمع غفير من المواطنين وأبناء القبال والجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

الفجيرة

وأدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وسعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد بالفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري المؤسسات الاتحادية والمحلية وأعيان البلاد وجمع غفير من المواطنين وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية في الفجيرة.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بهذه المناسبة مع جموع المصلين الذين قدموا لسموه أطيب التبريكات، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مساء أمس بقصر سموه في الرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة ووجهاء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر سموه للإعراب عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة.. داعين لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

أم القيوين

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح أمس، بمسجد الشيخ زايد في مدينة أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا الخيرية والإنسانية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة.

كما تقبل التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة أم القيوين، الذين قدموا التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة.. داعين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها بالخير والبركات في ظل القيادة الرشيدة للدولة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهانى والتبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا التهانى والتبريكات من قناصل الدول العربية والاسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهانى والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل سموه التهانى والتبريكات أيضاً من الشيوخ ووجهاء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والاسلامية والأجنبية ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ورؤساء البنوك والمؤسسات والمصانع العاملة بالدولة الذين عبروا عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة المباركة.. داعين الله العلى القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الامارات والأمتين العربية والاسلامية باليمن والخير.

رأس الخيمة

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر خزام صباح أمس، عدداً من الشيوخ والمسؤولين والشخصيات الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة استقبال جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك مساء أمس بمجلس الضيافة في خزام.

فقد تقبل سموه التهاني من الشيوخ وعدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورجال الأعمال وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب وإدارة الدفاع المدني ومجموعة الحرس الأميري المحلي.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مساء أمس بمجلس الضيافة في خزام أسر الشهداء وشارك أفرادها فرحة عيد الأضحى المبارك.

وعبرت أسر الشهداء خلال اللقاء عن صادق مشاعرها وتهانيها لسموه بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعية الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى شعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.