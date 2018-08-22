مواليد جدد يزيّنون فرحة العيد في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

مع تباشير الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، استقبلت مستشفيات أبوظبي عدداً من المواليد الجدد ليغمروا قلوب أسرهم بالفرحة ويرسموا البسمة على وجوههم.

واستقبل مستشفى الكورنيش، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، 6 مواليد جدد خلال نهار أول أيام عيد الأضحى.

وتواجدت الدكتورة فايزة سيف اليافعي نائب المدير التنفيذي لتهنئة أولياء الأمور بمواليدهم الجدد وتقديم الهدايا لهم في أجواء تعمها الفرحة والبهجة.

وقالت الدكتورة اليافعي: «سعيدة باحتفالي مع أول مواليد عيد الأضحى، ومشاركة الأمهات هذه التجربة السعيدة التي تضفي لفرحة العيد معاني السعادة الحقيقية باستقبال هدايا الرحمن لهؤلاء الأسر، التي نتمنى لهم عيداً سعيداً وللأطفال الجدد حياة تملؤها الفرحة والصحة».

ووزعت إدارة مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي على المرضى في المستشفى وأمهات المواليد الجدد في أول أيام العيد الورود والهدايا، حيث استقبل المستشفى في يوم عرفة خمسة مواليد وخمسة آخرين في ساعات الصباح الأولى من أول أيام العيد ليرتفع بذلك عدد المواليد في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 إلى 8806 مواليد.

وكانت ولادة أول مولود بعد 8 دقائق من أول أيام العيد، وقال والد الطفل محمد سالم المنصوري، «كان من المقرر ولادة زايد بعد أسبوعين، إلا أن ولادته في الدقائق الأولى من أول أيام العيد كانت مفاجأة وصارت المناسبة لنا مناسبتين سعيدتين في هذا اليوم المميز على الأمة الإسلامية وسنستذكرها دوماً، وفي هذا اليوم نبارك لقادتنا الرشيدة وحكومتنا وشعب الإمارات وجميع الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك».

وتابع: أسمينا طفلنا زايد وبهذا فقد تكلل عامنا بالبشائر والأفراح مع عام زايد الخير وعام الوفاء للوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

أما المولودة الثانية فكانت لعائلة روسية أميركية وهي ثاني طفلة للعائلة، وتمت الولادة الساعة 1:11 بعد منتصف الليل.

وكانت ثالث مولودة قد أبصرت النور الساعة 2:18 صباحاً لعائلة باكستانية، وقال والدها أبرار سرور، «إنها أول طفلة لنا ولم نقرر بعد تسميتها. وهي ووالدتها والحمد لله بصحة جيدة. في هذا اليوم نبارك لقيادة الدولة الرشيدة والحكومة وشعب الإمارات وجميع الأمة الإسلامية بعيد الأضحى».

وكانت ولادة الطفلة الرابعة في أول أيام العيد عند الساعة 6:45 صباحاً لعائلة يمنية، وهي أول طفلة للعائلة.

وقال ماريانو جونزاليز، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، «إننا فخورون بأن نرحب بالمواليد العشرة خلال يوم عرفة والساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الأطفال والأمهات بصحة جيدة».