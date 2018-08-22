كبار الضباط يتبادلون التهاني بالعيد مع وحدات القوات المسلحة

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

قام عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بزيارات لمختلف وحدات القوات المسلحة، نقلوا خلالها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بهذه المناسبة المباركة.

فقد زار اللواء الركن طيار رشاد محمد السعدي قائد كلية الدفاع الوطني قيادة الطيران المشترك، نقل خلالها تهاني القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنياتها من الله العلي القدير أن يعيده على الضباط وضباط الصف والأفراد بالخير واليمن والبركات.

وقام اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، بزيارة مماثلة لقيادة حرس الرئاسة التقى فيها ضباط وضباط صف وأفراد حرس الرئاسة، وقدم لهم التهاني بهذه المناسبة.

وزار اللواء الركن محمد سلطان المسايبة قائد سلاح الإشارة.. جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وكان في استقباله لدى وصوله عدد من ضباط الجهاز.

وقام اللواء الركن جمعة عبيد الكعبي قائد كلية القيادة والأركان المشتركة بزيارة قيادة القوات البحرية وهنأ خلالها بالعيد المبارك. كما قام عدد من كبار الضباط بزيارات مماثلة لمختلف الوحدات لتهنئة ضباطها وضباط الصف وأفرادها بعيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الزيارات لتبادل التهاني مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد درجت القيادة العامة للقوات المسلحة على مثل هذه الزيارات في المناسبات الدينية والوطنية للاطمئنان على سير العمل ولمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين.