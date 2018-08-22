حاكم أم القيوين يوجّه بمساعدة متضرري فيضانات كيرالا

المصدر: ■ أم القيوين - وام

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية بسرعة المبادرة والمساهمة في إغاثة متضرري فيضانات ولاية كيرالا بالهند.

وفي هذا الإطار تبرعت المؤسسة بمبلغ مليون درهم. وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس الأمناء: «إن المؤسسة بناء على توجيهات واهتمام صاحب السمو حاكم أم القيوين تحرص على المشاركة في كل الحملات والمبادرات التي توجه بتنفيذها القيادة الرشيدة للدولة لدعم الشعوب في محنها».

وأوضح راشد حمد الحمر مدير عام المؤسسة أن مثل تلك المبادرات تعكس الإيمان الكبير بدور الإمارات الإنساني والثقة التي يوليها أبناؤها بكافة جهودها الإنسانية، وقال إنه سيتم إيصال المبلغ للمتضررين في ولاية كيرالا بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.