فيديو..حمدان بن محمد يفاجئ غرفة عمليات شرطة دبي بتهنئة هاتفية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صورة تجمع سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعلق عليها قائلاً: «كل عام وأنتم بخير #عيدكم_مبارك».

إلى ذلك، فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم العاملين في غرفة العمليات في شرطة دبي، باتصال هاتفي ليهنئهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في اتصاله الهاتفي مع أحد أفراد الشرطة الذي كان على رأس عمله في غرفة العمليات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ صبحكم الله بالخير جميعاً، أحببت أن أهنئكم بعيد الأضحى المبارك وأنتم في عملكم؛ وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا بكل خير.. أخوكم حمدان بن محمد.

وفي نهاية المكالمة قال الشرطي لسموه: نشكر سموكم على هذه اللفتة الطيبة؛ وهي ليست غريبة على حكومتنا الرشيدة وعلى سموكم.. وعساكم من عواده.

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