محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمـات الدولية

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر المشرف بالعاصمة أبوظبي صباح أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وممثلي المنظمات الدولية الذين قدموا إلى سموهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لقيادتنا الرشيدة موفور الصحة والعافية، ودوام السعادة ولشعبنا ودولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اطراد التقدم والازدهار.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بسفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الدولية، الذين أعربوا عن سعادتهم بما وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون المشتركة مع بلدانهم، ومتمنين الدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة والتطلعات المشتركة بين بلدانهم والإمارات.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.