محمد بن زايد يستقبل المهنئين بعيد الأضـحى فـي قصر المشرف

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر المشرف في أبوظبي، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتبادل سموه التهاني والتمنيات بهذه المناسبة المباركة مع عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات، إضافة إلى كبار قادة القوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والمواطنين والمقيمين.

ورفع المهنئون خالص التهاني والتمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى عز وجل، أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، ويوفقه إلى كل ما فيه خير وطننا وتقدمه ورفعته وعزته.

وأعرب الجميع عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة، سائلين المولى عز وجل، أن يبارك في وطن المحبة وشعبه العزيز في ظل قائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتقبل التهاني بهذه المناسبة المباركة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.