محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعـيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بمجلس زعبيل في دبي، صباح أمس، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
فقد تقبل سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأبناء القبائل ومن كبار قادة وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وشرطة دبي وأجهزة الأمن والنيابة العامة في دبي، الذين تبادل معهم سموه التهنئة بعيد الأضحى المبارك.
#محمد_بن_راشد وإلى جانبه #حمدان_بن_محمد، يستقبل المهنئين #بعيد_الأضحى_المبارك في قصر #زعبيل #كل_عام_وأنتم_بخير— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 21, 2018
#عيدكم_مبارك #عيد_الأضحى@HHShkMohd @HamdanMohammed pic.twitter.com/xAIqbOCeFX
كما تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهاني والتبريكات من جموع المواطنين والعلماء ورجال الدين ورؤساء الكنيسة المسيحية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة، الذين أعربوا عن صادق تهانيهم وتبريكاتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية ولشعبنا اطراد التقدم والرخاء في ظل قيادتنا المعطاءة، ودعوا الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الاستقرار والتآلف والتكافل والتسامح، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على قيادتنا وشعبنا ومجتمعنا بالخير واليمن والبركات.