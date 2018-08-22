محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعـيد الأضحى المبارك

المصدر: Ⅶدبي- وام

كما تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهاني والتبريكات من جموع المواطنين والعلماء ورجال الدين ورؤساء الكنيسة المسيحية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة، الذين أعربوا عن صادق تهانيهم وتبريكاتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية ولشعبنا اطراد التقدم والرخاء في ظل قيادتنا المعطاءة، ودعوا الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الاستقرار والتآلف والتكافل والتسامح، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على قيادتنا وشعبنا ومجتمعنا بالخير واليمن والبركات.